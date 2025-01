.com - Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 19^ giornata

Il risiko prosegue con una tabella in contemporanea a partire dalle 15.00: la capolista Maceratese a Montegranaro, la Sangiustese ospita il Chiesanuova. Per il K Sport trasferta al “Dell’Immacolata” contro il Montefano. L’Osimana in spedizione ad Urbino per egemonizzare la propria casella playoff. Vallesina, 24 gennaio 2024 – Lo snowpiercer dell’Marche continua con le sue rotte domenicali. Per il turno in arrivo si riparte con il vagone di prima classe presieduto ancora dalla Maceratese. I biancorossi di Possanzini andranno in campo a Montegranaro con il rinnovato intento di tenere a bada le spinte dal basso provenienti dalle squadre occupanti le classi appena sotto. Anche Chiesanuova e K Sport, ben salde a -3 dalla squadra di Possanzini, giocheranno in trasferta per la quartadi ritorno.