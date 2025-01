Ilrestodelcarlino.it - Duecento tifosi all’Unipol Arena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Lube parte questa mattina, in pullman, alla volta di Bologna, anzi per l’esattezza alla volta della Unipol, impianto da 9mila posti situato a Casalecchio di Reno. Si dovrebbe arrivare al tutto esaurito sia per le due partite di domani pomeriggio che per la finalissima delle 15.15 di domenica. Di certo la Lube sarà aiutata e spinta dal tifo di tanti supporters al seguito. Saranno circa 200 i fans biancorossi che saliranno nel non lontano capoluogo emiliano e parecchi hanno optato per trascorrere l’intero fine settimana a Bologna. Per ici saranno due servizi pullman di andata domani: per chi pernotterà partenza ore 9.30 con ritrovo al parcheggio del Bar Paola a Corridonia e alle 10 all’Eurosuole Forum. Per chi farà avanti e indietro invece partenza ore 11 a Corridonia, 11.30 Civitanova sempre con ritrovo all’Eurosuole Forum.