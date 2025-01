Genovatoday.it - Due rapine sventate in poche ore dalla polizia locale

Leggi su Genovatoday.it

Nel pomeriggio di martedì 14 gennaio, laha compiuto due interventi distinti che hanno portato a una denuncia e a un arresto per rapina impropria, gli episodi si sono verificati a Sampierdarena e in centro città e hanno coinvolto il personale del distretto 2 di via Canevari.Il.