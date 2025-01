Genovatoday.it - Dove vedere Sestri Levante-Legnago Salus in diretta tv

Leggi su Genovatoday.it

Partita cruciale oggi alle 20,30 al Sivori per ilche sfida il. I corsari sono penultimi in classifica nel girone B di Serie C e affrontano il fanalino di coda distante solo tre lunghezze. Logno deve vincere per allontanarsi quasi definitivamente dalla retrocessione.