Inter-news.it - Dorgu lascia il Lecce prima dell’Inter? La nuova offerta sul tavolo

Leggi su Inter-news.it

Domenica si giocherà-Inter allo stadio Via del Mare, ma Marco Giampaolo potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti: Patrick. Gli aggiornamenti di mercato da Fabrizio Romano su X.PARTITA – Domenica l’Inter se la vedrà con ilin una partita non indifferente e facile. Lo scorso anno al Via del Mare finì 4-0, salirono in cattedra un grande Alexis Sanchez e soprattutto Davide Frattesi. Il centrocampista avrà la sua occasione anche stavolta e non può fallire in un momento piuttosto difficile con la maglia nerazzurra. Tra le voci di mercato e i problemi fisici Frattesi ha visto poco il campo, asarà invece tra i titolari. Il focus però va su un giocatore dei salentini: Patrickverso l’Inghilterra! Presente in-Inter?PRESENTE O NO? – Ilha ricevuto già unaperdall’Inghilterra.