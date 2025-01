Padovaoggi.it - Dopo sette anni saluta il Due Palazzi il direttore Mazzeo: «Una grande esperienza, grazie a enti e terzo settore»

Leggi su Padovaoggi.it

si sta per concludere l'alla direzione del carcere Duedi Padova del, il dottor Claudio. Prima della suo nomina alla direzione del carcere patavino è stato per vseidi istituti di pena prima al Sud, nella sua terra d’origine in.