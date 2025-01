Lanazione.it - Domenica la BC Servizi Arezzo è attesa nella tana della capolista San Miniato

, 24 gennaio 2025 –26 gennaio alle 18, terz'ultima giornata di regular season per la BCche andrà a far visita allaLa Patrie San, formazione che oltre ad avere quattro punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Lucca, può vantare di essere l'unica squadra a non aver mai perso davanti al pubblico amico fino ad oggi. Un impegno particolarmente proibitivo che si inserisce nel trittico finale di questa prima parte di campionato che prevede dopo la sfida diun turno infrasettimanale Mercoledi e l'ultima partita2 Febbraio, partite che decideranno la classifica finale. San, allenato dal confermato coach Martelloni, è il secondo miglior attacco del campionato viaggiando ad 81,8 punti realizzati a partita, gran parte dei quali realizzati dal capocannoniere del girone Marco Menconi, giocatore che nelle ultime stagioni ha avuto una crescita esponenziale e che è arrivato ad oltre 20 punti messi a referto ad incontro.