Ilfoglio.it - De Micheli (Pd): “Jobs Act? Non voterò contro. Ma ripartiamo dal lavoro”

Leggi su Ilfoglio.it

Il referendum sulpromosso dalla Cgil è stato ammesso, e il ddl sulla partecipazione dei lavoratori, su iniziativa popolare e impulso Cisl, sta per arrivare in Aula, per mano della maggior. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti