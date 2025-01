Juventusnews24.com - De Laurentiis e De Luca infiammano Napoli-Juve: «Durante il Covid scesero da soli in campo per vincere a tavolino. Una cosa indegna»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Dee De: le parole del presidente della Regione Campania e del patron del clubIntervenendo insieme ad Aurelio Denel corso della presentazione del libro di Gianni Pittella “Il garofano e la conchiglia”, il presidente della Regione Campania Vincenzo Deè tornato sul famoso–Napoli dell’epoca. DE– «Ricordo, a proposito di Napoli entus, quando con l’Asl Napoli 1 avevamo bloccato la squadra in partenza per Torino e lasi presentò comunque sulper provare a prendere i tre punti a. Non fu semplice, poiché coinvolse comunicazioni rapide tra il club, le autorità sanitarie e le istituzioni calcistiche. Una». DE– «Hanno cercato di farmi causa e li abbiamo fregati».