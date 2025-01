Salernotoday.it - "Dammi l'incasso o ti accoltello": rapina in un tabacchi ad Eboli

Leggi su Salernotoday.it

a mano armata ad, nel tardo pomeriggio di ieri. In via Enrico Mattei, un uomo con il volto coperto e armato di coltello, si è introdotto in un, minacciando il titolare e facendosi consegnare l', per poi fuggire. Il bottino pare sia stato pari a mille euro.Gli.