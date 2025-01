Parmatoday.it - Dall'Argentina: "Ordonez vicinissimo al Parma"

Christian Ordóñez sarebbe vicino a diventare un nuovo rinforzo per il. Per il centrocampista ventenne il Club di Krause avrebbe alzato la posta, avvicinandosi alla richiesta di 10 milioni di euro avanzata dal Velez Sarsfield. Il River ha mostrato interesse per il giocatore nell'ultimo.