Tpi.it - Dalla strada al palco 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Leggi su Tpi.it

altv:Questa sera, venerdì 24 gennaio, alle ore 21,30 su Rai va in onda ladial, la nuova edizione dello show condotto da Nek che quest’anno – oltre al cambio di rete: dai Rai 2 a Rai 1 – vedrà al suo fianco Bianca Guaccero. Il talent show musicale è stato voluto fortemente dai vertici di viale Mazzini e prevede tante novità.alintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvIl talent, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.alliveNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette die rii vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.