Cura del verde: un investimento da 140mila euro

Con undiè stato avviato in questi giorni un piano di manutenzione del patrimonio arboreo, dopo le analisi effettuate da un agronomo in diverse aree della città. Gli interventi proseguiranno per tutto l’inverno fino a marzo e sono mirati a preservare ere ilpubblico. "I cambiamenti climatici stanno esponendo il territorio al possibile ripetersi di allerta meteo per fenomeni di entità eccezionale e non prevedibile. Valutare lo stato di salute e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo si rende necessario per garantire la pubblica incolumità - spiega l’assessore all’Ambiente Walter Tiano -. Oltre ad essere un’operazione tecnica, questo progetto vuole promuovere un cambio di prospettiva: trasmettere il valore delurbano come atto di responsabilità verso l’ambiente e la comunità".