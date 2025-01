Ecodibergamo.it - Cuadrado in pole a Como: Gasp col dubbio sul modulo e sul tridente

CALCIO. Il colombiano potrebbe debuttare dal 1’ in campionato sabato 25 gennaio al Sinigaglia (alle 15) contro i lariani di Fabregas. Recuperato Zaniolo, via libera a Cdk-Retegui-Lookman o a Samardzic in caso di 3-4-1-2