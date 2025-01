Ilgiorno.it - Crac Autosalone Antonini, assolti i 5 venditori. “Loro facevano solo i contratti”

Leggi su Ilgiorno.it

Varedo, 24 gennaio 2025 – Tuttidal Tribunale di Monza gli ultimi cinque imputati per la truffa all’di Varedo. Si trattava dell’ultimo filone dell’inchiesta che riguardava i presuntiche non hanno scelto di essere processati con riti alternativi ma hanno affrontato il dibattimento. Il pm monzese Vincenzo Fiorillo aveva chiesto pene fino a 19 mesi di reclusione per 4 die l’assoluzione per un figlio di Giuseppe, Davide, così come per tutti gli imputati per l’ipotesi di associazione a delinquere. Invece i giudici monzesi hanno assolto in toto gli imputati, difesi dagli avvocati Roberto Catanzariti, Antonio Ausilio, Alessandro Grassi e Vincenzo Morgioni. “Inon potevano non sapere dei raggiri perché i clienti arrivavano anche nell’a lamentarsi per le vetture non consegnate”, sosteneva la pubblica accusa.