Coro del Friuli Venezia Giulia e l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo nella Cattedrale di Monaco

Un nuovo blasone si aggiunge al già ricco palmares delle collaborazioni internazionali deldel, eccellenza musicale e culturale della nostra regione. Ilha ricevuto infatti l’invito deldi, considerata dalla critica specializzata tra le più rinomate a livello europeo, alla quale si unirà per il concerto dal titolo “Mozart à”, in programma lunedì 27 gennaio (giorno del compleanno del genio musicale salisburghese),Cathédrale Notre-Dame – Immaculée de. In occasione dell’evento lamonumentale del Principato disarà impreziosita da circa 2 mila candele accese, che renderanno la venue e l’atmosfera magnificamente suggestive.Sul podio ci sarà un giovanissimo direttore italiano, Diego Ceretta, direttore principale delRegionale della Toscana e tra i più promettenti musicisti della sua generazione, con un curriculum di primissimo ordine.