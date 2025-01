Spazionapoli.it - Conte chiama Adeyemi, pronto il blitz da 50 milioni: le ultime

Ultimissime Napoli – Lo stesso Antonioè intervenuto in prima linea per cercare di convincere.Il Napoli di Antonioè ormaiper scendere di nuovo in campo. Gli azzurri, infatti, domani giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona per giocare contro la Juventus di Thiago Motta.Tuttavia, nonostante la grande importanza di questa sfida contro la ‘Vecchia Signora’, in questeore si è parlato tantissimo di calciomercato. Il nome più ‘caldo’, almeno fino a questo momento, è sicuramente quello di. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare un importante aggiornamento.Napoli,hato: ecco tutte le novitàSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Antonioha telefonato il giocatore per spingerlo ad accettare la corte del Napoli.