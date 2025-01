Ilgiorno.it - Consorzio.it, perché la Corte dei Conti ha bocciato Merlino

C rema, 24 gennaio 2025 – Ladeidella sezione di Regione Lombardia ha annullato la decisione assunta dal Comune didi aderire alla società cremasca.it. La Giunta e il Consiglio comunale del Comune lodigiano, in data 7 agosto 2023, avevano deliberato di affidare alla partecipata cremasca alcuni servizi tra i quali quello di committenza e alcuni servizi strumentali in ambito informatico (gestione della rete, dei dispositivi tecnologici e dei server) e di supporto per i bandi Pnrr. L’adesione avvenne attraverso l’acquisto di 200 quote al prezzo di 2.785 euro. Ma per ladeila decisione va annullata per l’inadeguatezza e insufficienza delle motivazioni indicate dal Comune nella delibera approvata. Per i giudici l’Amministrazione è chiamata “. ad argomentare in modo chiaro in merito alla convenienza economica dell’acquisto, con particolare riguardo all’adeguatezza organizzativa della società e all’assetto organizzativo del comune stesso, nonché agli esiti dell’attività istruttoria concernente le condizioni generalmente praticate per i servizi e le attività proposte dallaInformatica Territorio”.