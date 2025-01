Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta pre Napoli Juve: «Kolo Muani giocatore di livello per aiutarci a vincere. 13 punti di gap in classifica? È la realtà»

di Marco Baridonpre: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 22ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Archiviato il pareggio in Champions con il Club Brugge, ora per laè tempo di rituffarsi sulla Serie A, dove è reduce dalla vittoria con il Milan. Bianconeri ospiti al Maradona deldi Antonio Conte.Nel giorno di vigilia, venerdì 24 giugno,è intervenuto inalle 13.30 per presentare il match davanti ai media.ntusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.COME SI STANNO INTEGRANDO I DUE NUOVI – «Molto bene. Il gruppo sta bene, abbiamo tutti a disposizione. Non abbiamo Milik, Bremer e Cabal che stanno recuperando da un infortunio un po’ più lungo».QUANTO HA INCISO LUI NELLA– «Non è una situazione simile quanto fatto dale da noi.