Con WindTre disponibili i nuovi Samsung Galaxy S25 dal 31 gennaio

ROMA – ConsarannoS25 dal 31, con offerte molto convenienti. Portando in negozio un vecchio smartphone, iclienti potranno risparmiare fino a 440 euro acquistando a rate il nuovoS25 256 GB al prezzo di 14,99 euro in più al mese in abbinamento al Pack 5G Reload exChange. L’offerta, al costo di 12,99 euro al mese, offre Giga illimitati in 5G full speed, minuti illimitati, 50 minuti verso l’estero e call center senza attese. Disponibile anche con finanziamento ed anticipo zero.Isonoanche per i già clienti. Con MIA Unlimited 5G Reload Exchange, portando in negozio un vecchio smartphone, i già clienti potranno risparmiare fino a 420 euro acquistando a rate il nuovoS25 256 GB a partire da 15,99 euro in più al mese.