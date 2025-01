Perugiatoday.it - Con Alunni Bravi arriva un altro umbro in Formula 1

Una carriera fatta di passione, iniziata all’autodromo Magione prima come spettatore proseguita poi come giornalista e anche come pilota quando, nel 1994 debuttò in pista a Varano De’ Melegari, partecipando al campionato italiano Prototipi e vincendo il titolo under 25. Un percorso importante.