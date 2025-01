Lanazione.it - Comune, in digitale tutto l’archivio storico

MONTONE -comunale di Montone, uno dei più importanti della Regione,in. È stata completata la pubblicazione online degli inventari di archivi del, redatti dal Vittorio Angeletti. Un lungo percorso, possibile grazie alla volontà dell’amministrazione che lo ha valorizzato e resto accessibile a cittadini e visitatori. L’inventariazione si è svolta in un arco temporale di oltre dieci anni con diverse interruzioni dovute alla scarsità di risorse. Il lavoro è stato portato avanti anche grazie alla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria che con propri fondi ha consentito il proseguimento dell’intevento. Un primo riordino dei documento e quindi l’inventario degli ultimi anni hanno interessato una parte consistente delche va dalle carte più antiche, risalenti al XIII secolo, fino all’Unità d’Italia pervenendo alla descrizione analitica delle unità archivistiche interessate; in ultimo il Fondo notarile che è uno dei più importanti del, costituito da pezzi che vanno dal 1358 al 1888.