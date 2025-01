Civitavecchia, l’ombra dei debiti per droga dietro gli incendi di auto e portoni d’ingresso

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 gennaio 2025- Nella serata del 22 gennaio 2025, il Commissariato di Polizia di Stato e i Carabinieri della Stazione di, hanno eseguito l’arresto di tre giovani, accusati di aver commesso i reati di danneggiamento seguito dao, estorsione e e atti persecutori. I tre arrestati sono gravemente indiziati di atti criminali compiuti ail 24 ottobre 2024, in relazione ad un debito diche riguardava altri due coetanei, uno italiano e uno romeno.Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che gli arrestati, nel corso della notte del 24 ottobre, avrebbero appiccato il fuoco a tremobili parcheggiate su pubblica via, successivamente avevano dato fuoco aidi due abitazioni. Gli, tuttavia, non erano casuali: si sarebbe trattato di atti di ritorsione finalizzati a esercitare pressioni su due giovani, con l’intento di ottenere il pagamento di un debito legato a sostanze stupefacenti.