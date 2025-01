Ilrestodelcarlino.it - Cinzia Sacco nella segretaria della Filt-Cgil

Rinnovata ieri alla Camera del lavoro di Reggio la segreteriaprovinciale, che si occupa dei settori trasporto, logistica e appalti. All’unanimità, con 21 voti su 21 votanti, la 56enneè stata elettasegreteria. Per oltre vent’anniè stata delegata sindacalelogistica Tessile di Coopservice. E’ entrata nell’assembleaCamera del Lavoro nel 2013, nell’assembleadell’Emilia-Romagna nel 2016 e in quella nazionale dal 2018 fino al 2020. Dal 2022 è in, con distacco sindacale, occupandosi degli appaltilogistica.foto, da sinistra: Carangelo, Leoni,, Ranuccio