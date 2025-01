Livornotoday.it - Cinema Teatro 4 Mori, domenica 26 gennaio lo spettacolo "Overload"

Leggi su Livornotoday.it

26, alle 17:30 aldi Livorno, andrà in scena "",vincitore del Premio Ubu 2018 come migliordell’anno e del Best of BE Festival (Birmingham). L’evento, secondo appuntamento della rassegna TUA - Ilche parla di te, qui e.