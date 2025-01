Ravennatoday.it - "Cin Ci Là", un inno all’allegria e alla spensieratezza

Leggi su Ravennatoday.it

La grande operetta torna al teatro Masini di Faenza, domenica 2 febbraio alle 16, in occasione dei 100 anni dcomposizione di Cin Ci Là, scritta da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato e portato in scena dCompagnia di Corrado Abbati. L’allestimento vede in scena Antonella De Gasperi.