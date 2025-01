Sport.quotidiano.net - Ciclismo: la CronoVersilia per juniores in anteprima alla Tirreno-Adriatico

Lido di Camaiore (Lucca), 24 gennaio 2025 – Lunedì 10 marzo in concomitanza con la prima tappa dellaa Lido di Camaiore (la tradizionale cronometro individuale di apertura), il Pedale Lucchese Poli organizzerà anche quest'anno in collaborazione con RCS una cronometro riservatacategoria. La gara giuntaterza edizione si disputerà sullo stesso percorso che dopo poche ore vedrà impegnati i professionisti, sulla distanza di 11,5 chilometri da Lido di Camaiore a Viareggio e ritorno. Nelle precedenti due edizioni la gara è stata una vera e propria vetrina per gli atletiche sono stati seguiti con attenzione da tecnici e manager delle squadre professionistiche presenti, e forse non è proprio un caso che i due vincitori Luca Giaimi e Mark Lorenzo Finn siano subito passati in squadre sviluppo del World Tour.