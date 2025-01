Monzatoday.it - Chiede di giocare a Busnago per migliorare i voti scolastici: lo strano caso di una giovane pallavolista

Leggi su Monzatoday.it

Questo trasferimento non s’ha da fare. In una fredda giornata di gennaio i giudici del Tribunale Federale della FIPAV hanno deciso di “indossare” i panni dei bravi di manzoniana memoria: si potrebbe riassumere in questo modo la sentenza che ha avuto come protagonista una