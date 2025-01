Ilgiorno.it - Chat da brivido dopo l’impatto contro le barriere . Il ragazzo si preoccupava per l’auto danneggiata

"Che funerale? La macchina torna nuova". Mentre inqualcuno gli chiedeva conto del perché non avesse partecipato al funerale di Jenny, Michele pensava alla sua auto, che aveva prestato a Massimo perché lui non aveva la patente, affinché tutti e tre potessero così fare nottata fuori: "Che funerale? La macchina torna nuova". E a chi, sempre in, lo ha accusato di aver registrato in macchina un paio di minuti prima dell’incidente costato poi la vita a Jenny e di averlo postato in rete "come se tu non centrassi", invece ha risposto con un laconico "Amen". Mamma Graziella e papà Artur, i genitori di Jenny, assistiti dall’avvocato Marcello Perillo, siaMichele, siaMassimo, hanno sporto denuncia per sottrazione di minore, poiché avrebbero convinto la figlia ad uscire di casa a notte fonda, senza avvisare né chiedere il permesso alla madre.