Agrigentonotizie.it - Centro città sempre più ostaggio dei violenti: nuova rissa a porta di Ponte

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ancora una voltadi, il cuore delper gli agrigentini trasformato in un ring.Secondo quanto rito da La Sicilia, intorno alle 20 di qualche sera fa alcuni immigrati si sarebbero fronteggiati a colpi di bottiglia e di sedia per cause ignote. Solo l'intervento di un.