Censura belga sul discorso di Trump «Abbiamo timore di quello che dice»

Assurda scelta della televisione pubblica francofona che ha trasmesso in differita l’insediamento del tycoon per non mandare in onda eventuali «affermazioni d’odio o xenofobe». Il canale non chiede scusa e tira dritto.