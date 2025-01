Quotidiano.net - Cecilia Sala intervista Zelensky: “Il rapporto privilegiato tra Meloni e Trump? Utile all’Europa e spero anche all’Ucraina”

Roma, 24 gennaio 2025 – “? Il canale di dialogoconpotrà essereall'Europa epotrà esserloall'Ucraina”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr, in un'esclusiva ache torna a scrivere sul Foglio. In una anticipazione diffusa dal giornale del colloquio che sarà pubblicato sabato 25 gennaio,torna sul fatto che la premier italiana è stata l'unica leader europea invitata al giuramento del presidente degli Stati Uniti: "È una buona notizia per l'Italia – dice il leader ucraino – forse con questo canale di dialogolei potrà essereall'Europa, ioche potrà esserloall'Ucraina”. "Oltre ai ruoli che ricopriamo – aggiunge– siamo tutti persone –e io – e i rapporti umani che siamo capaci di instaurare contano.