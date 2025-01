Ilrestodelcarlino.it - "C’è paura, servono telecamere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Per tutta la giornata di ieri, e anche di oggi, non ho fatto altro che ricevere chiamate e messaggi di concittadini di Borello, la frazione dove sono nato e vivo, preoccupatissmi per la rapina al bar Gallo, l’episodio più grave di criminalità successo qui". Ad affermarlo è Enrico Rossi (nella foto), consigliere comunale del Pd. Che cosa le hanno detto? "Che hanno. La percezione piombata sul paese è quella del pericolo incombente". Come intervenire? "Borello al pari di San Carlo e Macerone, è frazione comunale con la Caserma dei carabinieri, risorsa importante. Uno dei presunti autori della rapina, non dimentichiamolo, è stato subito individuato (ma non è scattato l’arresto in flagranza di reato, NdR). Piuttosto che aumentare le dotazioni delle forze dell’ordine si può puntare a un loro utilizzo più funzionale per la copertura del territorio".