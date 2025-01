Cassano | serve rispetto tra Istituzioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.13 La magistratura s'impegna a realizzare "i più alti valori della Costituzione", uno sforzo che richiede "reciproco fra le". Così la presidente di Cassazione,, inaugurando l'anno giudiziario. "Rendere giustizia si è fatto più difficile",dice,evidenziando anche "un'ipertofia legislativa"."Allarmanti" i dati sui femminicidi,"espressione di una perdurante concezione della donna come oggetto". "Inaccettabili" le morti sul lavoro,frutto del lavoro irregolare "Sgomento" per i suicidi in carcere.