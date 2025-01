Lapresse.it - Caso Visibilia, Santanché: “Mai detto dimissioni per rinvio a giudizio falso in bilancio”

Leggi su Lapresse.it

“Se penso di dare? Non l’ho maie non ci ho mai pensato. Se chiedessi su cosa è ilcredo che nessuno saprebbe rispondermi. Un reato molto valutativo che si basa su perizie tecniche dove peraltro io voglio difendermi nel processo. Quindi su questa cosa qua non ho maia nessuno che avrei pensato di dimettermi”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè parlando con i cronisti alla Fiera di Verona in occasione della ‘Motor Bike Expo 2025’.“Su questa questione delin– ha sottolineato – non c’è nessuna indicazione politica, e io sono certo che sarò assolta per cui sono assolutamente tranquilla. Capisco che c’è un attacco, non so neanche come chiamarlo, un accanimento su questa questione. Capisco che non ha temi l’opposizione perché non ha niente da dire, ma nessuno mi fa saltare i nervi”.