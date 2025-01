Caronno ladri in mensa a scuola | rubate le derrate alimentari

Leggi su Ilnotiziario.net

Furto delledella refezione scolastica all’elementare Sant’Alessandro diPertusella. I danni alla struttura non sono elevati, però la società che gestisce il servizio, la Camst, ha subito una perdita di grosse proporzioni: sono spariti tutti i cibi che venivano usati come base per cucinare i piatti forniti inagli allievi. A .