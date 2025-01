Frosinonetoday.it - Carnevale ripano 2025

Leggi su Frosinonetoday.it

APS CONTRADE RIPANE in collaborazione con il Comune di Ripi.Vi Aspetta Sabato 1 MARZO per Festeggiare Insieme la 6^edizione delRitrovo alle ore 14.00 nei pressi della Rotatoria in Via Meringo AltoLa Sfilata dei Carri Allegorici si terrà lungo le Vie del Paese fino.