Cesenatoday.it - Calzaturiero, tavolo nazionale per il contrasto alla crisi. Il vice presidente della Regione Colla: “Confronto positivo"

Leggi su Cesenatoday.it

“Quello di oggi è stato un. Ma proseguirà la nostra pressione sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché resti alta l’attenzione sul settore moda. In particolare, l’urgenza di ottenere un allungamento degli ammortizzatori sociali non solo per le piccole e.