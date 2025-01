Latinatoday.it - Cadono calcinacci dall’ex palazzo Porfiri, chiusa via Negehlli

E’ stato chiuso al traffico un tratto di via Neghelli a Latina in seguito alla caduta di pezzi di intonaco. L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 dicembre, nella via che si trova nella zona dei pub a Latina. Il tratto.