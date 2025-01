Bresciatoday.it - Brescia, sull'auto elettrica col pilota automatico per 1 km: è la prima volta in Italia

Leggi su Bresciatoday.it

Mercoledì a, A2A, Politecnico di Milano e MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile) hanno presentato un progetto per l’efficienza della mobilità urbana e la decarbonizzazione delle città, con l’obiettivo di sviluppare un servizio di car sharing a guidanoma unico in Europa.