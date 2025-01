Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo seguendo Wall Street, focus su Mediobanca e Mps

La maggior parte dellesi avvia a chiudere la settimana ini massimi storici die l'ottimismo per un maggiore alleggerimento della politica cinese. Deboli i mercati giapponesi dopo l'esito della riunione della Banca del Giappone (BoJ) con il primo aumento dei tassi di interesse dallo scorso luglio, ai livelli di ottobre 2008. Attesi in cautoi listini europei mentre i future susono negativi. A Milano ilè sue Mps dopo l'offerta di Siena su Piazzetta Cuccia. Tornando all'Asia a Tokyo il Nikkei cede lo 0,07%. Tra le altre Piazze Shanghai sale dello 0,7%, Shenzhen dell'1,21%, Seul dello 0,85%. A scambi in corso Hong Kong guadagna l'1,7%. Dal punto di vista macro raffica di indici Pmi da Francia, Germania, Eurozona e Regno Unito ma anche dagli Usa.