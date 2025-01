Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo e guarda alle mosse di Trump

Le Borse europee avviano la seduta in moderato, in scia con i record di Wall Street e dei listini asiatici. I mercati, secondo gli analisti,nodi Donalddopo il discorso al World Economic Forum di Davos, con l'ipotesi di un apparente dimensionamento dei dazi verso la Cina. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche. Avvio positivo per Francoforte (+0,24%), Londra (+0,22%) e Parigi (+0,12%).