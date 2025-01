Bolzanoindagine per morte bimbo 3 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.05 La Procura di Bolzano indaga per omicidio volontario sulladi undi 3, di Brunico, morto il 26 dicembre in ospedale. Erano intervenuti i Carabinieri per prestare soccorso al piccolo, in condizioni gravi.I medici dell'ospedale avevano segnalato lividi ed ematomi sul corpo, ipotizzando maltrattamenti. "E' stato pertanto necessario indagare il genitore presente nell'appartamento per disporre l'autospia", spiega la Procura.