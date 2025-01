Lapresse.it - Bolzano, il vescovo chiede perdono alle vittime di abusi nella Chiesa

Ildella diocesi di-Bressanone, monsignor Ivo Muser,didopo lo studio, pubblicato lunedì, in cui sono stati accertati 67 casi di violenze e molestie sessualidiocesi tra il 1963 e il 2023. “Chiedopersone coinvolte,comunità parrocchiali e ai fedeli. La perizia commissionata dalla diocesi non è un punto di arrivo, ma un mandato per continuare a lavorare con tutta la determinazione possibile”, ha detto Muser in una conferenza stampa. Ilsottolinea che “la trasparenza, l’onestà e il coraggio di dire la verità sono essenziali per ridare fiducia e credibilità alla”. Muser si è assunto personalmente “la responsabilità per le omissioni durante il suo periodo di episcopato, tra cui l’insufficiente controllo dei sacerdoti sospetti, la riluttanza nell’adottare chiare misure preventive nei confronti dei sacerdoti accusati e la documentazione carente nel delineare i passigestione dei casi di abuso”.