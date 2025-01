Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Australian Open 2025: orario esatto, tv, streaming, partite precedenti

Si disputerà sabato 25 gennaio la finale del tabellone di doppio maschile deglidi tennis: Simoneed Andrea, accreditati della terza testa di serie, affronteranno la coppia numero 6 del seeding, composta dal finlandese Harrie dal britannico Henry.Il programma sulla Rod Laver Arena si aprirà con le due finali di singolare della categoria junior, previste a partire dalle 2.00 italiane, mentre dalle 9.30 andrà in scena la finale di singolare femminile, infine a seguire, nel quarto ed ultimo match, si disputerà l’ultimo atto del torneo di doppio maschile.La finale di doppio maschile, della penultima giornata degli, verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.