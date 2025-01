Comingsoon.it - Blur: To The End: il documentario sulla leggendaria band simbolo del Brit-pop arriva al cinema

Leggi su Comingsoon.it

Adler Entertainment ha organizzato un'uscita evento per il film che racconta di questo il ritorno sulle scene deie che ripercorre la storia di Damon Albarn e soci. Guarda il trailer italiano ufficiale di: to the End