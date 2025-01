Lanazione.it - Bimba di un anno ingoia una pila a bottone, nuovo allarme del Meyer

Firenze, 24 gennaio 2025 - Dopo l’lanciato appena una settimana fa, in Toscana si è verificato un altro caso di ingestione accidentale di una. Martedì scorso una bambina di une undici mesi è arrivata all’ospedale pediatricodopo averto una: è il quarto incidente di questo tipo negli ultimi due mesi. Per fortuna stavolta gli accertamenti clinici hrivelato che il corpo estraneo era arrivato fin nello stomaco, una posizione ritenuta non rischiosa. Dopo due giorni, la piccola ha espulso naturalmente l’oggetto e ha potuto essere dimessa. Le pile sono oggetti molto pericolosi e se si fermano all’interno dell’esofago possono provocare tre tipologie di danni: elettrico, meccanico e chimico. In primo luogo, in una cavità così ristretta quale è quella dell’esofago, l’anodo e il catodo presenti nellasi attivano e in tempi rapidissimi sono capaci di lesionare gravemente le mucose delle pareti, provocando ulcerazioni anche molto estese.