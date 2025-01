Ilpiacenza.it - Bettola, tutto pronto per la commedia dialettale: ancora una decina di posti disponibili

Leggi su Ilpiacenza.it

Mancano solo unadiper ilesaurito alla prima della Filodrammatica San Bernardino di, che andrà in scena sabato 25 gennaio, con "Mei una caseina dua as rida, che un castell dua as crida!",inedita scritta e diretta da Massimo Calamari, all’oratorio San.