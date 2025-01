Bdm e Sace 10 mln a Vetrerie Meridionali per sostenere il piano di espansione dell’azienda

Leggi su Ildenaro.it

BdM Banca sostiene il programma di investimenti orientato all’ampliamento della capacità produttiva e alla riduzione della carbon footprint di, azienda con sede a Castellana Grotte in provincia di Bari, mediante un finanziamento di 10 milioni di euro della durata di dieci anni, assisto al 70% dalla garanzia Futuro di.Nata nel 1963,conta oggi oltre 225 dipendenti ed è un azienda di rilievo a livello regionale e nazionale nel settore della produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande (il cosiddetto “vetro cavo”), come bottiglie per vino, spumanti, olio, aceto, sughi pronti, passate di pomodoro, succhi di frutta, aperitivi monodose, acque minerali e “so drinks”.Grazie all’operazione l’azienda potrà completare un importante programma d’investimento con focus ambientale, iniziato con il progetto del forno Virgo, prima applicazione industriale del progetto “Sugar” finanziato dall’UE.