Arezzonotizie.it - Bastioni e giardini Porcinai. Casi: “Lavori ultimati entro maggio"

Leggi su Arezzonotizie.it

Nuovo look per la piazzetta Edo Gori, l'area così denominata che si articola tra idi Santo Spirito. Si è svolto questa mattina, 24 gennaio, l'incontro tra l'assessore Alessandro, i commercianti della zona e i tecnici dell'impresa per definire il programma deinecessari alla.